Još jedan sunčan i veoma topao dan, temperatura do 33 stepena

Pretežno sunčano i toplo u zemlji. Ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, a najviša dnevna do 33 stepena.

Prvog dana vikenda u Srbiji sunčano i toplo. Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se posle podne na jugu i jugozapadu zemlje. Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Promenljivo toplo i oblačno vreme očekuje se u nedelju, s temperaturom do 33 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje da će u septembru biti prijatno toplo vreme, s temperaturom oko 25 stepeni.