Medvedev: Gas može da košta i 5.000 evra za hiljadu kubika

Medvedev je nešto ranije prognozirao da bi u Evropskoj uniji "plavo gorivo" do kraja godine moglo da dostigne cenu od 4.000 evra za hiljadu kubnih metara

Zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izneo je novu prognozu po pitanju cene gasa u Evropi rekavši da veruje da bi do kraja godine mogla da poraste do 5.000 evra za hiljadu kubika. - U vezi sa povećanjem cene gasa na 3.500 evra za hiljadu kubnih metara, moram da povećam prognoziranu cenu na 5.000 evra do kraja 2022. godine - napisao je Medvedev na Telegramu. Medvedev je nešto ranije prognozirao da bi u Evropskoj uniji "plavo gorivo" do