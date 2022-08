Vučić ne očekuje kompromis oko tablica do 1.9, kaže da neće biti sankcija Rusiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne vidi način da problem sa registarskim tablicama sa Prištinom bude rešen pre 1. septembra i izrazio uverenje da će Kosovo svakako pokrenuti kampanju promene tih tablica za Srbe. „Ja mislim da neće imati velikog uspeha u tome.

Iako je kosovski premijer Aljbin Kurti u Briselu rekao da će imati uspeha i da će Srbi biti zainteresovani za zamenu tablica. Videćemo, to je proces koji će da traje. Ne postoji šansa da se to reši pre 1. septembra“, rekao je on. Vučić je u Predsedništvu rekao da ostaje da se vidi da li će doći do promena nakon samita država Balkana i posete turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i nekih drugih evropskih predstavnika, ali da se njemu čini da trenutno nema