Danas toplije i oblačno ali suvo vreme

U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplije u odnosu na prethodne dane i u većini krajeva suvo.

Na severu i zapadu pre podne sa dužimsunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša očekuje se ponegde na istoku i jugoistoku ali i u planinskim predelima. Najniža dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26. Promenljivo vreme će se zadržati sutra i u ponedeljak, ali će sutra biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok se u ponedeljak u brdsko-planinskim predelima tek ponegde može očekivati kratkoktrajna kiša. Od utorka do petka