Sutra malo toplije, sledeće nedelje i do 30 stepeni

U Novom Sadu će sutra biti promenljivo oblačno, malo toplije sa sunčanim intervalima.

Jutarnja temperatura će biti 13 stepeni, a najviša oko 26 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima i temperaturom do 27 stepeni. Od utorka do petka će biti pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 27 do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 4. septembar: Očekivana biometeorološka situacija povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa