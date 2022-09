Sutra promenljivo oblačno, malo toplije

U Srbiji će sutra ujutro biti ponegde magla ili niska oblačnost a tokom dana promenljivo oblačno, malo toplije, na krajnjem severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na severoistočni pravac. Jutarnja temperatura će se kretati 10 stepeni do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, malo toplije sa sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada tokom dana i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 16 stepeni, a najviša oko