Beograd danas staje: Centar grada biće blokiran ceo dan MAPA

Dan pun događaja danas je pred Beograđanima, pa će pojedine centralne gradske ulice biti blokirane.

Promocija najmlađih oficira vojske Srbije, trka Formule 1, "Evroprajd 2022". Ukoliko bude Prajd šetnje, svoj izlazak na ulice najavili su i "antiglobalisti". Promocija najmlađih oficira Danas će zbog promocije novih oficira od osam do 13 časova za saobraćaj biti zatvorene centralne gradske ulice i to Takovska, od 27. marta do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, zatim Trg Nikole