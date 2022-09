Razvedravanje, sa sunčanim periodima

SRBIJA: Kišni oblaci prelaze preko Srbije i odlaze na istok uz delimično razvedravanje.

Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Temperatura od 8 do 18 stepeni. VOJVODINA: Ujutru sledi delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu Vojvodine. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Temperatura od 8 do 18 stepeni. NOVI SAD: Delimično razvedravanje i sunčani periodi tokom dana, ali uz sveže vreme. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u