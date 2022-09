Spremite se za naglu promenu vremena Evo šta kaže prognoza za sledećih 7 dana

Saznajte kakvo će vreme biti sutra i sledeće nedelje u najnovojoj prognozi RHMZ Srbije

U Srbiji će sutra biti promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska, a uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura iznosiće od 2 do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni. Ujutro hladno, mestimično uz maglu i nisku oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, u toku noći u