Rama u UN pozvao Srbiju da prizna nezavisnost Kosova: Otvoreni Balkan je pravi način da se reši ćorsokak u odnosima Beograda i Prištine

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas pred Generalnom skupštinom UN da je Otvoreni Balkan pravi način da se reši ćorsokak u odnosima Beograda i Prištine, ali je i pozvao članice Ujedinjenih nacija da priznaju nezavisnost Kosova i poručio da to treba da uradi i Srbija.

On je istakao da je dijalog jedini način da se to pitanje reši, prenela je "Koha ditore". - Ubeđen sam da će Otvoreni Balkan samo pomoći u olakšavanju procesa za dobrobit svih, Albanaca i Srba, Kosova i Srbije i celog regiona i Evrope šire - dodao je on. Premijer Albanije je, takođe, pozvao članice Ujedinjenih nacija da priznaju nezavisnost tzv. Kosova i poručio da to treba da uradi i Srbija. Rama je u svom govoru na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih