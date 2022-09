U Srbiji u subotu počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova i trajaće do kraja oktobra, građani će odgovarati na 69 pitanja, od kojih na tri nije obavezno dati odgovor, a onima koji odbiju da učestvuju u popisu slede kazne, izjavio je danas direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević.

Kovačević je za Radio-televiziju Srbije rekao da popis po građaninu traje otprilike 30 minuta, ali da to nije striktno, a da nema pitanja na koja treba da se unapred pripremi odgovor. To su manje-više sva standardna pitanja koja slede preporuke UN i Evrostata. Mi se u svemu prilagođavamo međunarodnim standardima, objasnio je on. Kako je istakao, najveća inovacija u ovom popisu je elektronsko popisivanje – popisivači idu sa računarima i u laptopovima je aplikacija