Vučić u Budimpešti na trilateralnom sastanku: Susret sa Orbanom i Nehamerom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Budimpešti, gde učestvuje na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije.

On se sastao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i austrijskim kancelarom Karlom Nehamerom. Vučić je ranije najavio da će na samitu u Budimpešti razgovrati sa Orbanom i Nehamerom o migrantskoj politici, a Nehamer da će sa mađarskim kolegom i predsednikom Srbije razgovarati i o zajedničkoj akciji protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja. "Naše države to ne čine samo za nas, već radimo to zbog borbe protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja, kao i u