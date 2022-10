Smena sunca i oblaka, ponegde moguća slaba kiša - od subote toplije

Ujutru će ponegde biti magle. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima. Samo će na jugu i jugozapadu biti više oblaka, pa je u tim predelima mestimično moguća slaba kiša.

Ujutru temperatura od 6, tokom dana do 20 stepeni. Toliko će biti i u Beogradu, uz smenu sunca i oblaka. U subotu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, u košavskom području povremeno i jak. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 19 do 22 stepena. Za nedelju se, takođe, prognozira pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 21 do 24 stepena. I prvog dana naredne