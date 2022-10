Red oblaka, red sunca, jutro maglovito: Danas temperatura do 20 stepeni, kiša moguća na jugu zemlje

Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutru se u Srbiji u nižim predelima, duž rečnih tokova i po kotlinama očekuje mestimično magla. Tokom dana u većem delu zemlje biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na jugozapadu i jugu pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Na širem području