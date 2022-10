Lepi jesenji dani pred Novosađanima

Dani pred nama biće sunčani i topli za ovo doba godine.

Petak će biti sunčan, uz temperaturu od 8 do 20 stepeni. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak. I u nedelju će biti sunčano i toplo, od 9 do 22 stepena. U ponedeljak i utorak se nastavlja miholjsko leto, pa će biti sunčano, uz temperature oba dana od 8 do 23 stepena. U sredu malo oblačnije i minimalno svežije, uz maksimalnih 22 stepena. Do srede u košavskom području slab i umeren jugoistočni vetar. Biometeorološka prognoza