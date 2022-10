Narodni poslanik Vladeta Janković kaže da je situacija u današnjem sazivu Skupštine Srbije bolja nego u prethodnom. „U prošlom sazivu su pričali šta su hteli, a nije imao ko da im odgovori, a sada ima neka mogućnost da se uzvrati“, dodaje Janković.

Dosta je žalosna slika u parlamentu, ali se „nekad dobro zabavlja“, rekao je Janković gostujući večeras u emisiji Njuznajt na N1. „Ono brojanje glasova, pa ponovo glasanje, zvono, neki uleću zadihani, slatko sam se nasmejao, jedva su nategli iz trećeg, a to se ne sme, glasanje je glasanje. Jedan poslanik teško čita ono što piše na papiru, dvadeset minuta je pričao, pa to pas s maslom ne bi pojeo, a onda je završio sa Vučićem, svi to moraju, da ga pomenu, to postaje