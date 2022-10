Let koji se pretvorio u noćnu moru: Avion uleteo u snažne turbulencije, neki od putnika povređeni

Let iz Madrida za Buenos Ajres pretvorio se u pravu noćnu moru nakon što je avion iznad Atlantika uleteo u snažne turbulencije.

Avion je poleteo iz Madrida 18. oktobra u 20.21. Sedam sati kasnije, nedaleko od brazilske obale, jake turbulencije uznemirile su 271 putnika i 13 članova posade, prenosi N1. Uznemireni putnici vrištali su od straha za svoje živote, neki su i pali po kabini, a jedan od putnika je razbio nos kada je udario u plafon, piše Dejli mejl. #NEWS #DEVELOPING | Two days ago, there was chaos in the cabin of an Aerolineas Argentinas Airbus A330 as AR1303 from Miami to Buenos