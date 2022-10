Sunčano i toplo do kraja meseca – danas 23 stepena

Iznad Srbije raste vazdušni pritisak, pa će u većini mesta do kraja meseca preovlađivati sunčano vreme.

Danas najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, koja će se po pojedinim kotlinama i nizijama zadržati i pre podne. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Sunčano i toplo biće do kraja oktobra, s najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena. Izvor: RTS Fotografija: Marija Vlaško ić