RHMZ objavio prognozu za početak novembra: Sutra u ovom gradu temperatura ispod nule! Upaljen meteo alarm

U Srbiji će ujutru biti maglovito i oblačno, a tokom dana pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura od tri do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Vetar slab, promenljiv. U Beogradu će posle jutarnje magle tokom dana biti sunčano vreme sa najnižom temperaturom od šest do 10, a najvišom oko 22 stepena. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja savetuje osobama sa srčanim tegobama. U jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Toplo i