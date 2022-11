Danas pravi letnji dan, temperatura do neverovatnih 28 stepeni: Evo kada stiže zahlađenje

Najniža temperatura kretaće se od 3 do 11, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo sa temperaturom do čak 28 stepeni. Iznad većeg dela zemlje očekuje nas sunčano vreme, dok će samo ujutro biti kratkotrajne magle, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 11, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Danas će Beogradu biti sunčano i toplo vreme, a na širem području grada ujutro moguća je lokalna pojava