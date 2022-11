Dačić: Pitanje članstva Kosova u SE se odlaže na neko vreme

BEOGRAD: Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je Srbija uspela da pitanje članstva Kosova u Savetu Evrope odloži na neko vreme.

On je za Tan‌jug rekao da je održana sednica Biroa u cilju pripreme sednice Komiteta ministara Saveta Evrope u Strazburu i da na njoj nije pokretano pitanje zahteva takozvanog Kosova za članstvo u toj organizaciji. "Uspeli smo u svojim namerama da to ne bude sutra na dnevnom redu. Sutra ujutru od 9.30 sati je sednica Komiteta ministara i već prilikom usvajanja dnevnog reda ćemo znati da li će ostati onako kako je danas. Irci su nam obećali da to pitanje neće biti