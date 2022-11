Brnabić: Naravno da će struja i gas morati da poskupe

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će cene struje i gasa morati da se dižu u jednom trenutku.

Naglasila da će to biti uslovljeno rastom plata i penzija. "Naravno da će morati da se diže cena struje kao što će morati da se diže cena gasa, ali postoje dve stvari koje su važne i koje će to da uslovljavaju. Prva je rast plata i penzija. Dakle, koliko mi možemo da štitimo kupovnu moć naših građana, to ćemo i dalje raditi, zato što mi ne možemo da dižemo cenu na način da upropastimo sve ono što smo radili u poslednjih osam godina. Dakle, mi moramo da guramo