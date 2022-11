Rakić Vodinelić o osudi KRIK-a: Presuda u Gašićevu korist je sudska cenzura

„Postoje pred sudom ljudi prvog i drugog reda, a Bratislav Gašić očigledno spada u građane prvog reda, on je zaštićen i onda kada nema nikakvih uslova za zaštitu“, rekla je za KRIK profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić komentarišući presudu kojom je KRIK osuđen po Gašićevoj tužbi.

KRIK je osuđen jer je objavio vest sa suđenja kriminalnoj grupi Zorana Jotića Jotke i u njoj citirao prisluškivani razgovor koji je pušten na suđenju, a u kome jedan od članova grupe govori da je Gašić kod Jotića „na kazanu“. „Ako je neka prisluškivana traka bila preslušana kao dokaz, a novinari verno preneli reči i objasnili šta to znači, to je samo prenošenje činjenica i to ne sme biti zabranjeno jer se onda vrši sudska cenzura protivno Ustavu Srbije”, objašnjava