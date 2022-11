Nastavlja se hladnije vreme: Danas u Srbiji oblačno sa kišom, evo kolika će biti najviša temperatura

I u Beogradu sutra oblačno, hladno i tmurno, povremeno sa rosuljom

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina dok će najviša dnevna temperatura iznositi do 16 stepeni, na istoku zemlje. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca, na istoku istočni. Jutarnja temperatura biće od pet do 11, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, na istoku do 16 stepeni. I u Beogradu sutra oblačno, hladno i tmurno,