Borelj: Na Kosovo i Metohiju stižu italijanski karabinjeri kao pojačanje Euleksa

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj rekao je da su na Kosovo i Metohiju došli italijanski karabinjeri kako bi privremeno pojačali Policijsku jedinicu Euleksa (FPU).

Borelj je na svom Tviter nalogu saopštio da su italijanski karabinjeri sinoć sleteli na KiM. "U ovim napetim vremenima na Kosovu, Misija vladavine prava EU (Euleks) ispunjava svoju dužnost da obezbedi stabilnost: karabinjeri iz evropskih snaga žandarmerije sleteli su sinoć na Kosovo da privremeno pojačaju FPU", napisao je Borelj. At these tense times in Kosovo, EU’s Rule of Law Mission #EULEX fulfils its duty to ensure stability: @Eurogendfor gendarmes from