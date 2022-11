Stiže sunce posle oblaka i magle: Danas toplije, maksimalna temperatura 17 stepeni

Porast vazdušnog pritiska i jugozapadni vetar na visini već juče su nam doneli više sunčanih perioda, a danas sledi i blaži porast temperature, ističe meteorolog Ljubica Gojković.

I ovog jutra magla je zabeležena u nizijama, dolinama i kotlinama, ali će kasnije, sa otopljenjem, doći do potpunog razvedravanja. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 14 do 17 stepeni. Na jugu Banata duvaće umeren i pojačan jugoistočni vetar, dok će u ostalim predelima biti mirno. U četvrtak se nastavlja relativno toplo i pretežno sunčano vreme. Temperatura ostaje od 14 do 17 stepeni, ali već u poslepodnevnim satima dolazi do naoblačenja sa kišom. Prolazno