Naoblačenje s kišom i hladnije

NOVI SAD: Naoblačenje s kišom u toku jutra. Jača kiša je moguća popodne. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 7, a maksimalna 10 stepeni.

VOJVODINA: Rano ujutru naoblačenje s kišom. Očekuje se od 15 do 30 lit/m2 do kraja dana. Vetar umeren jugoistočni, a popodne u skretanju na severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6, a maksimalna 12 stepeni. SRBIJA: Naoblačenje s kišom zahvata u toku jutra sever, a tokom dana i ostale krajeve. Najviše padavina biće na severu: od jutarnjih sati do ponoći od 15 do 30 lit/m2. Vetar umeren južni, a popodne na severu umeren severozapadni. Pritisak