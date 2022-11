I danas oblačno i kišovito uz lokalne pljuskove, temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura biće u rasponu od 6 do 17 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku noći ka ponedeljku u brdsko-planinskim predlima kiša će preći u sneg, uz lokalno stvaranje snežnog pokrivača od 5 do 10 centimetara na višim visinama. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša od 6 u Vojvodini do 17 stepeni na jugoistoku. Veća količina padavina sutra se očekuje u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Vetar umeren i jak, na severu i zapadu severozapadni, u ostalim krajevima južnih