Jens Stoltenberg o nespehu dijaloga u Briselu: Razočarani smo, NATO i Kfor ostaju na oprezu

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je večeras da je razgovarao je sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i da su razočarani što nije rešen spor oko registarskih tablica.

Stoltenberg je na svom Tviter nalogu naveo da se sada mora izbeći eskalacija. Spoke to @JosepBorrellF. We are disappointed that it was not possible to solve the licence plate dispute. Now is the time for responsibility & pragmatic solutions. Escalation must be avoided. @NATO_KFOR remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 21, 2022 „Razgovarao sam sa Žozepom Boreljom. Razočarani smo što nije bilo moguće rešiti spor oko registarskih tablica.