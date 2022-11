Hladno i kišovito jutro! Do 7 stepeni danas uz moguć sneg, od ponedeljka bez padavina - evo šta nas čeka sledeće nedelje

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 3°C do 7°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Srbija: U nedelju oblačno i malo hladnije sa slabom kišom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. Samo će na severu Srbije i u Timočkoj Krajini biti pretežno suvo. U nižim predelima zapadne i centralne Srbije ponegde može biti susnežice, dok na sveru Vojvodine dolazi do delimičnog razvedravanja. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a