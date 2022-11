Sutra oblačno, na istoku slabe padavine

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na istoku Srbije ponegde se očekuju slabe padavine, kiša u nižim i sneg u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru i pre podne u većini predela će biti maglovito, lokalno uz rosulju. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od četiri do osam stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, a ujutru i delom pre podne maglovito. Duvaće slab vetar, od sredine dana i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od