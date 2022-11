"Ta deca nisu mala i treba da snose: Posledice!" Ministarka Kisić na Blic TV o đacima iz Trstenika koji su se iživljavali nad profesorkom i dečaku kome je izvađena slezina zbog vršnjačkog nasilja

- Vidimo da deca koja su vršila nasilje nisu mala i da treba da snose posledice za svoje postupke - podvukla je ministarka Kisić govoreći o đacima koji su se iživljavali nad profesorkom u Trsteniku.

Ministarka za brigu o porodici Darija Kisić i psihološkinja Radmila Vulić Bojović gostuju upravo u emisiji "Jasno. Kao dan!" kod Ivane Mastilović Jasnić na Blic televiziji (MTS kanal 115) gde govore o temi sve češće potresa javnost, vršnjačko nasilje. Ministarka Darija Kisić u startu ističe da je osnov svega pitanje kako do nasilja zapravo dolazi. - Nasilnik se ne rađa, on se postaje i postavlja se pitanje koji su to faktori uticali na to da deca postanu nasilnici.