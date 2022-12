Crveni meteoalarm u Srbiji! Najnovije upozorenje RHMZ: "Vreme će biti vrlo opasno" - stižu olujni i orkanski vetrovi!

Republički hidrometeorološki zavod je izdao najnovije upozorenje u kojem navodi da u Srbiju stižu olujni i orkanski vetrovi.

U upozorenju piše da će od 3. do 5. decembra i od 7. do 8. decembra u Srbiji duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će od subote uveče do ponedeljka, kao i sredinom naredne nedelje imati olujne orkanske udare,