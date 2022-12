Ledeno jutro u Srbiji, temperatura se spustila do nule! Padavine prestaju, a evo kakvo vreme nas čeka za vikend!

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C u Timočkoj Krajini do 7°C u centrlanoj i južnoj Srbiji.

Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C u Timočkoj Krajini do 7°C u centrlanoj i južnoj Srbiji. U Srbiji oblačno i suvo, a samo na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini sa slabom kišom pre podne. Padavine prestaju sredinom dana i u ovim krajevima. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C u Timočkoj Krajini do 7°C u centrlanoj i južnoj Srbiji. Uveče suvo.