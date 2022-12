Mbape i Žiru odveli Francusku u četvrtfinale

Francuska reprezentacija je pobedila Poljsku 3:1 (1:0) i obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Kataru.

Vodeći pogodak u ovom važnom trijumfu "Trikolora", ujedno je bio i istorijski, pošto ga je postigao Olivije Žiru i na taj način postao najbolji strelac u istoriji francuske reprezentacije. Napadaču Milana je ovo bio 52. gol u nacionalnom dresu, a rekord je do sada držao Tjeri Anri (51). Upravo taj gol otvorio je put Francuzima do četvrtfinala, pošto je jako malo ostalo do kraja prvog poluvremena, a zna se da je to najbolje vreme za dati, a najgore za primiti gol.