Oblačno i kišovito, temperatura do 14 stepeni

Oblačno vreme u zemlji. Kiša i lokalni pljuskovi pre podne se očekuju na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim predelima Srbije. Jutarnja temperatura od dva do šest stepeni, najviša dnevna do 14 stepeni. Kiša i u Beogradu. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 11 stepeni. Oblačno i kišovito vreme se očekuje i u sredu. Najviša temperatura do 14 stepeni.