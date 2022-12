Hrvatska dobila zeleno svetlo: Od 2023. godine i zvanično u Šengen zoni

Hrvatska je u četvrtak na sastanku ministara unutrašnjih poslova zemalja članica EU dobila jednoglasnu podršku za ulazak u šengenski prostor, dok za Bugarsku i Rumuniju nije bilo konsenzusa, objavljeno je na konferenciji za medije Saveta EU.

Hrvatska tako postaje 27. članica šengenskog prostora i za manje od mesec dana, od 1. januara 2023. biće ukinute granične kontrole na kopnenim i pomorskim graničnim prelazima, a na proleće, 26. marta 2023. i na aerodromima. Bugarska i Rumunija nisu dobile podršku jer nije bilo konsenzusa.