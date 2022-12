"Na sever je upalo 350 policajaca, bilo ih je i sa dugim cevima i oklopnim vozilima": Petković o situaciji u Severnoj Mitrovici: "Beograd će razmotriti povratak do 1.000 naših bezbednosnih snaga na KiM"

"Kao što smo i upozorili, Aljbin Kurti je večeras nastavio sa nasilnim akcijama u cilju okupacije severa KiM. Nakon što je danas "hapsio" vino i nakon što je napadao porodicu Petrović i nakon što je maltretirao našu decu u vrtiću u Leposaviću, danas su valjda opet zalutali, samo što su sada u pitanju specijalci - rekao je večeras direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

- Prema našim saznanjima više od 300 do 350 policajaca, što patrolnih policajaca sa pancirima, što pripadnika ROSU sa dugim cevima pod, punom ratnom opremom i sa oklopnim vozilima su upali na sever KiM iz pravca Južne Mitrovice, a onda se rasporedili po mestima Suvi Do, Tri solitera i Bošnjačka mahala - precizirao je on je na vanrednoj konferenciji za medije. - Navodni razlog je to što Albanci koji žive u mešovitim sredinama uplašeni zbog onoga što se dešava na KiM