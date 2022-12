Da li ima razloga za brigu? Bogdan Bogdanović propustio meč protiv Memfisa

SRPSKI košarkaš Bogdan Bogdanović vratio se nedavno na teren nakon odustva zbog povrede kolena i kao da nije bio odsutan. Ipak, navijače Hoksa i zabrinulo je što sjajni bek nije igrao protiv Memfisa.

Foto: AP Ipak, lekarski tim ekipe iz DŽordžije odlučio je da bivši igrač Partizana i Fenerbahčea odmori koleno, tačnije da se ono proveri, pa je pored klupe gledao poraz njegovih saigrača od Grizlisa (128:103). An @emoryhealthcare injury report for tonight’s game at Memphis: Clint Capela (left Achilles soreness): Out Trae Young (low back tightness): Out Bogdan Bogdanovic (right knee injury management): Out John Collins (left ankle sprain): Out Dejounte Murray (left