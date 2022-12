Do kraja godine neće biti prave zime: Prekretnica oko Svetog Nikole, meteorolog otkriva šta sledi

Tek negde oko 28. decembra postoji nagoveštaj izmene sinoptike koja bi mogla da vodi ka zahlađenju, ali taj je period, kako kaže meteorolog, jako daleko

U narednim danima nas, kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo, očekuju velike temperaturne oscilacije. Do vikenda će uslediti jače otopljenje, a potom ponovno zahlađenje. Vreme će se stabilizovati oko Svetog Nikole. Naznake prave zime nema sve do pred kraj meseca. - Danas je nad većim delom regiona umereno do zanatno oblačno. Nad južnim, jugoistočnim i istočnim predelima pretežno oblačno, ponegde uz padavine. U početku ponege još može biti snega, ali sa