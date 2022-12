Francuska bacila Maroko na kolena: "Petlovi" gledaju ka novom finalu Svetskog prvenstva

FUDBALERI Maroka u 80. minutu primili su i drugi gol u duelu protiv Francuske, koji se igra u polufinalu Svetskog prvenstva.

Tanjug/AP Deset minuta do kraja meča Francuska je drugim golom razbila nalet motivisanih Marokanaca i tako "galski petlovi" gledaju ka novom finalu Svetskog prvenstva. Markus Tiram poveo je akciju po levoj strani, dodao do Kilijana Mbapea. Napadač PSŽ nanizao je nekoliko igrača, potom uputio loptu koja je stigla do Randala Kolo Muanija, a igrač koji je nekoliko minuta pre toga ušao u igru matirao je golmana Maroka za 2:0.