Sutra počinje zima, a da li je ima na vidiku? Meteorolog Đorđe Đurić za "Blic": Za vikend 15 stepeni, situacija na planinama je katastrofalna!

U Srbiji se u utorak ujutro očekuju magla i mraz, a tokom dana biće pretežno sunčano ili umereno oblačno i za stepen toplije.

Minimalna jutarnja temperatura biće od -7 do -1°C, maksimalna dnevna od 4 do 8°C, u Beogradu do 6°C. Meteorolog Đorđe Đurić je najavio za „Blic“ da će u Negotinskoj Krajini biti tmurno, maglovito i hladnije, temperatura do 1°C. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima. Krajem dana vetar će biti u slabljenju. - Sreda će doneti osetniji pad vazdušnog pritiska, ali će on i dalje biti iznad normale, pa će vreme