FOTO, VIDEO: Veliki protest na Kosovu uz transparent "Kurti, Kosmet nije tvoja prćija"

U mestu Rudare danas se okupio veliki broj ljudi na protestu kako bi izrazio nezadovoljstvo odlukama vlasti u Prištini, zbog čega su postavljene barikade u opštinama na severu Kosova.

Kolone ljudi i dalje stižu iz pravca Zvečana, Zubinog Potoka i severne Kosovske Mitrovice, javlja Kosovo onlajn. Na protestu je postavljen i transparent "Kurti, Kosmet nije tvoja prćija, ovo je naša dedovina". Krizni štab srpskog naroda sa severa Kosova pozvao je građane da dođu na protest zbog pretnji kosovskog premijera Aljbina Kurtija, koji je rekao da nasilno sklanjanje barikada ne može proći bez žrtava. Rudare: The largest gathering of Serbs in Kosovo will