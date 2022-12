Prolećne temperature usred zime! Živa u termometru daleko iznad nule, a evo kad nas očekuje kiša

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od -3°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 15°C.

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od -3°C do 6°C, a maksimalna od 8°C do 15°C. Ujutru će ponegde biti magla. Tokom dana biće malo do umereno oblačno i suvo, sa sunčanim periodima. Na jugu zemlje ujutru se očekuje slab mraz, tokom dana temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu će biti suvo, uz smenu sunca i oblaka. I u glavnom gradu će biti toplo za ovo doba godine. Očekuje se da bude oko 15 stepeni. Ujutro će na jugozapadu i jugu Srbije biti