Ludi gledaju u prazničnu prognozu i ne veruju! Sve oči uprte u doček, a tamo temeperature od kojih će nas zaboleti glava: Dan uoči Božića sve će promeniti

Prema prognozi RHMZ, sutra se u Srbiji ujutru u nižim predelima očekuje magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati pre podne. Tokom dana malo, a na severu Srbije umereno oblačno, na planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije - oko 9 stepeni.

Ipak, ono što sve zanima je kakvo nas vreme očekuje za doček. Meteorolog Đorđe Đurić navodi da nas narednih dana očekuju se temperature i do 18 stepeni, te se u novogodišnoj noći očekuje suvo i temperatura u ''plusu''. Bez prave zime i snega minimum do dana uoči Božića. -Danas se preko Srbije premešta oslabljeni hladni front, uz pad pritiska i to u sklopu oslabljenog ciklona, koji se svojim centrom premešta preko centralne Evrope. Naoblačenje sa kišom koje je