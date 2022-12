Medvedev "Samo jedan faktor sprečava Zapad da započne rat protiv Rusije"

Rusko nuklearno oružje i pravila u vezi sa oružjem koje prati Moskva jedini su faktori koji sprečavaju Zapad da započnu rat protiv Rusije, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je u kolumni za ''Rusku gazetu'' napisao da Rusija neće odustati od sukoba dok, kako je rekao, ''odvratni, gotovo fašistički režim" u Kijevu ne bude uklonjen i Ukrajina ne bude potpuno demilitarizovana. On je napisao da je jedina stvar koja danas zaustavlja neprijatelje Moskve to što shvataju da će se Rusija rukovoditi osnovama državne politike o nuklearnom odvraćanju, i da će u slučaju da se pojavi stvarna pretnja, odgovoriti na nju. "ZAPADNI SAVEZ PRESTAĆE