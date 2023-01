Danas sunčano i veoma toplo za ovaj period godine: Temperatura do 18 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 17

U Srbiji će danas biti sunčano vreme, i dalje veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab južni, najniža temperatura od minus jedan do sedam stepeni Celzijusa, na jugu Banata oko 12, a najviša od 10 do 18 stepeni. U Beogradu će ujutro biti mestimično magle a tokom dana sunčano uz slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od jedan do sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 17. Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na srčane bolesnike, a u predelima sa maglom u jutarnjim satima tegobe mogu imati i astmatičari.