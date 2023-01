Plenković o evro-haosu i poskupljenjima: "To mora stati, sutra donosimo mere"

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je Hrvatska ulaskom u Šengen i uvođenjem evra ostvarila dva strateška cilja, a što se tiče povećanja cena, kazao je da to mora stati i da će sutra biti donete mere.

- Deo poslovnih subjekata ovo koristi za lov u mutnom, to je loša i nepoštena praksa. S tim treba stati, treba se vratiti na cene koje su bile pre 1. januara i prevesti kurs pošteno i korektno, kako je država to odradila u korist građana - naglasio je Plenković, preneo je portal Index.hr. Prema njegovim rečima, biće angažovani svi inspektori, ne samo glavni državni inspektor, oni su na terenu i čeka se njihov izveštaj. - Do ovoga ne sme doći, a ne sme doći zbog