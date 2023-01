„Ispunićemo ti želju, ovo je samo početak“: „Anonimusi“ se pohvalili napadom na sajt predsednika Vučića

Neformalna međunarodna hakerska grupa „Anonimus“ (Anonymous) uputila je danas nove poruke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojoj navode da će ga „naterati da plati skupu cenu“.

Oni na jednom od tviter naloga (@parrattarna) tvrde da su tokom noći oborili sajt Vojske Srbije, a jutros i sajt vucic.rs, ali su oba sajta trenutno u funkciji. „Ako želi da se igra vatrom (Vučić prim. aut), hajde da počnemo“, napisali su Anonimusi na svom Tviter nalogu uz fotografiju za koju tvrde da je dokaz da je oboren Vučićev sajt. If he wants to play with fire then lets begin https://t.co/z5elEBb5t2 – DOWN https://t.co/rQbgECR95C #OpSerbia #Anonymous