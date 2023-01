Odložena gradnja mosta do Magliča

Izgradnja mosta do srednjovekovne tvrđave Maglič, koji je pre par godina odnela poplava, odložena je zbog izgradnje mini-elektrana na reci Ibar. Iz Direkcije za izgradnju Grada Kraljeva kažu da su sredstva obezbeđena, ali da je projekat koji su uradili stopiran zbog realizacije davnašnjeg plana izgradnje mini-elektrana na Ibru.

Iz ovog kraljevačkog javnog preduzeća, navode da se projekat sada revidira, prilagođava višem nivou reke koji podrazumeva projekat budućih elektrana. - Projektom njihove izgradnje uslovljen i početak izgradnje mosta, prilagođava se projektu minielektrana, a prema planu izgradnje one bi trebalo da budu završene do 2026. godine - kažu iz Direkcije. Sredstva za izgradnju mosta do Magliča je obezbedila država, kažu iz Direkcije za izgradnju kao i da je projekat pri